В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

Посольство России в Испании официально подтвердило гибель 32-летней женщины.

Валенсия. Испания. При невыясненных обстоятельствах на юге Испании произошло убийство россиянки. Посольство России в Испании официально подтвердило гибель 32-летней женщины, пишет Газета.ру.

По предварительным данным, тело девушки обнаружили пожарные, которые приехали тушить возгорание в квартире в одном из жилых домов. В ходе расследования выяснилось, что россиянке нанесли множество ударов по голове, а после подожгли, в результате чего тело сильно обгорело.

Помимо этого, у погибшей остался 7-летний сын, которому сейчас обеспечен соответствующий уход. Неизвестно гражданином какого государства он является и остались ли у него родственники в России. Однако его судьбой заинтересовалась омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

В настоящее время полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении. Правоохранительные органы Испании проводят расследование.