  • $ 59.24 ↓
  • € 68.28 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      11:20, 21 июля, 2017
      Новичок
      11:20, 21 июля, 2017
      Новичок
      305
      0
      #Испания\n#трагедия\n#ребенок\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      305
      0

      Посольство России в Испании официально подтвердило гибель 32-летней женщины.

      Валенсия. Испания. При невыясненных обстоятельствах на юге Испании произошло убийство россиянки. Посольство России в Испании официально подтвердило гибель 32-летней женщины, пишет Газета.ру

      По предварительным данным, тело девушки обнаружили пожарные, которые приехали тушить возгорание в квартире в одном из жилых домов. В ходе расследования выяснилось, что россиянке нанесли множество ударов по голове, а после подожгли, в результате чего тело сильно обгорело. 

      Помимо этого, у погибшей остался 7-летний сын, которому сейчас обеспечен соответствующий уход. Неизвестно гражданином какого государства он является и остались ли у него родственники в России. Однако его судьбой заинтересовалась омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова. 

      В настоящее время полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении. Правоохранительные органы Испании проводят расследование. 

      11:20, 21 июля, 2017
      Новичок
      305
      0
      #Испания\n#трагедия\n#ребенок\n#убийство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7351

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      4994
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4631
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3324
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3263
      08:00, 18 июля, 2017

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      15:58, 14 июля, 2017
      1979

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      1046
      16:30, 17 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      787
      19:10, 16 июля, 2017

      Пытаясь сделать селфи в американском музее, девушка разбила экспонатов на 200 тысяч долларов

      765
      17:00, 14 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      709
      14:15, 17 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      11:05, 14 июля, 2017
      704

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      687
      18:59, 16 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      654
      10:30, 14 июля, 2017

      Журнал Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

      562
      09:40, 14 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      546
      12:25, 18 июля, 2017

      Мультимедиа

      Психрометрическая будка

      Доплеровский метеорологический локатор

      Гелиограф