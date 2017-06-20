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      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      16:36, 20 июня, 2017
      Новичок
      16:36, 20 июня, 2017
      Новичок
      277
      0
      #мигранты\n#Германия\n#беженцы\n#Россия\n#несовершеннолетние\n#преступления\n#Берлин\n#суд
      Фото: pixabay.com
      277
      0

      Процесс вызвал большой резонанс, немецкая пресса отрицала преступление.

      Берлин. Германия. Житель германской столицы Исмет С. приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за сексуальное насилие в тяжелой форме над несовершеннолетней и уплате 3000 евро в благотворительный фонд. Таков приговор, вынесенный судом берлинского района Тиргартен по нашумевшему делу о нападении на 13-летнюю школьницу Лизу из семьи российских немцев, сообщают «Известия» со ссылкой на Deutsche Welle.  

      Мужчина также признан виновным в производстве детской порнографии, поскольку он снимал момент половой связи на мобильный телефон. После процесса пострадавшей запретили общаться с журналистами. Прокурор, судья и осужденный комментариев не дали.    

      Напомним, в январе 2016 года появились сообщения, что беженцы с разоренного войнами Ближнего Востока, которых активно приглашала канцлер Германии Ангела Меркель, похитили и изнасиловали девочку из семьи выходцев из России. Полиция заявила, что хотя школьница действительно пропадала на некоторое время, факт изнасилования или похищения не установлен.  

      В связи с этим, представители русскоязычной общины Берлина начали собираться на стихийные акции протеста.  В свою очередь немецкие СМИ заявляли, что девочка выдумала историю об изнасиловании, и теперь эту историю раздумают российские журналисты. «Дело Лизы» представители германских изданий и телеканалов называли проявлением пропаганды и требовали комментариев по этому поводу у пресс-секретаря Президента России.

      16:36, 20 июня, 2017
      Новичок
      277
      0
      #мигранты\n#Германия\n#беженцы\n#Россия\n#несовершеннолетние\n#преступления\n#Берлин\n#суд

       

       

       

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