В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

Процесс вызвал большой резонанс, немецкая пресса отрицала преступление.

Берлин. Германия. Житель германской столицы Исмет С. приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за сексуальное насилие в тяжелой форме над несовершеннолетней и уплате 3000 евро в благотворительный фонд. Таков приговор, вынесенный судом берлинского района Тиргартен по нашумевшему делу о нападении на 13-летнюю школьницу Лизу из семьи российских немцев, сообщают «Известия» со ссылкой на Deutsche Welle.

Мужчина также признан виновным в производстве детской порнографии, поскольку он снимал момент половой связи на мобильный телефон. После процесса пострадавшей запретили общаться с журналистами. Прокурор, судья и осужденный комментариев не дали.

Напомним, в январе 2016 года появились сообщения, что беженцы с разоренного войнами Ближнего Востока, которых активно приглашала канцлер Германии Ангела Меркель, похитили и изнасиловали девочку из семьи выходцев из России. Полиция заявила, что хотя школьница действительно пропадала на некоторое время, факт изнасилования или похищения не установлен.

В связи с этим, представители русскоязычной общины Берлина начали собираться на стихийные акции протеста. В свою очередь немецкие СМИ заявляли, что девочка выдумала историю об изнасиловании, и теперь эту историю раздумают российские журналисты. «Дело Лизы» представители германских изданий и телеканалов называли проявлением пропаганды и требовали комментариев по этому поводу у пресс-секретаря Президента России.