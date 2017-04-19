Боевики ИГ применили «горчичный газ» против американских и австралийских военных в Ираке

25 гражданам Ирака потребовалась медицинская помощь.

Ирак. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация) применили иприт против военных инструкторов Австралии и США в Ираке. Инцидент случился в минувшее воскресенье, 16 апреля, сообщает «Интерфакс».

В результате применения отравляющего газа 25 гражданам Ирака потребовалась медицинская помощь. Пострадавших среди американцев нет.

За последние несколько дней это уже вторая химическая атака. Ранее боевики ИГ применили ядовитые вещества на западе Мосула. По предварительным данным, это был хлор.