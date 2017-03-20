Бездомный испортил картину из Национальной галереи в Лондоне

Мужчина отверткой прорезал полотно в двух местах.

Лондон. Великобритания. В лондонской Национальной галерее на Трафальгарской площади среди бела дня испортили картину «Утренняя прогулка» Томаса Гейнсборо. По данным «Известий», происшествие случилось в субботу, 18 марта, на глазах десятков посетителей.

«Газета.Ру» сообщает, что в роли вандала выступил 63-летний бездомный Кит Грегори. Он успел порезать полотно в 2 местах с помощью отвертки, прежде чем его задержали посетители и смотритель музея. Нападавшего доставили в участок в центре Лондона. 20 марта он предстанет перед судом.

Томас Генсборо – ведущих английский художник 18 века. Его картина «Утренняя прогулка», известная также под названием «Портрет мистера и миссис Халлетт», была написана в 1785 году. Любители фильмов о Джеймсе Бонде могли видеть это полотно в киноленте «007: Координаты «Скайфолл».