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      Бездомный испортил картину из Национальной галереи в Лондоне

      10:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      69
      0
      #галерея\n#Лондон\n#картина.
      Фото: pixabay.com
      69
      0

      Мужчина отверткой прорезал полотно в двух местах.

      Лондон. Великобритания. В лондонской Национальной галерее на Трафальгарской площади среди бела дня испортили картину «Утренняя прогулка» Томаса Гейнсборо. По данным «Известий», происшествие случилось в субботу, 18 марта, на глазах десятков посетителей.

      «Газета.Ру» сообщает, что в роли вандала выступил 63-летний бездомный Кит Грегори. Он успел порезать полотно в 2 местах с помощью отвертки, прежде чем его задержали посетители и смотритель музея. Нападавшего доставили в участок в центре Лондона. 20 марта он предстанет перед судом.

      Томас Генсборо – ведущих английский художник 18 века. Его картина «Утренняя прогулка», известная также под названием «Портрет мистера и миссис Халлетт», была написана в 1785 году. Любители фильмов о Джеймсе Бонде могли видеть это полотно в киноленте «007: Координаты «Скайфолл».

      10:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      69
      0
      #галерея\n#Лондон\n#картина.
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