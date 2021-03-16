Российский софт появится на устройствах Apple с 1 апреля

Предустановку программ корпорация будет проводить в соответствии с новым законом.



Купертино. США. Корпорация Apple с 1 апреля начнет предлагать покупателям устройств, поставляемых в Россию, приложения из списка, согласованного с Минцифры. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Ведомости».

Как рассказали изданию представитель ведомства, речь идет о российском софте: поисковике «Яндекс», сервисах «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Браузер», «Почта Mail.ru», мессенджере ICQ, голосовом ассистенте «Маруся», сайтах «Госуслуги», «Новости Mail.ru», соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В офисе Apple подтвердили, что с 1 апреля при активации новых iPhone или iPad российским покупателям будут предоставлены на выбор отечественные приложения. Далее они смогут при желании установить их на свой гаджет или отказаться.

В Минцифры добавили, что в настоящее время ведутся переговоры с Apple на предмет размещения в App Store подборки перспективных российских приложений – необязательно из указанного выше списка.

Напомним, ранее в России утвердили перечень российских программ для предустановки с 1 апреля на смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. При этом высказывались опасения, что лидеры мирового рынка гаджетов откажутся соблюдать данное требование.