  • $ 73.43 ↓
  • € 87.29 ↓

Crew Dragon успешно завершил свой первый пилотируемый полет

10:30, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
Crew Dragon успешно завершил свой первый пилотируемый полет
10:30, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
124
0
#космос\n#Hi-Tech\n#Роскосмос\n#МКС\n#NASA
Фото: скриншот видео с twitter.com/SpaceX
124
0

Спускаемая капсула приводнилась у берегов Флориды.

Майами. США. Космический корабль Crew Dragon вернулся из своего первого пилотируемого путешествия к МКС. 2 августа в 21:48 по московскому времени спускаемая капсула с астронавтами НАСА Дугласом Харли и Робертом Бенкеном успешно приводнилась в Мексиканском заливе у берегов Флориды, пишет «Интерфакс».

Поисково-спасательное судно подняло капсулу из воды на борт. У места приводнения скопилось несколько десятков катеров и лодок, с которых любопытные американцы вели съемки. Их пришлось оттеснить от места проведения операции.

Перед посадкой Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и за 19 часов автономного полета достиг точки приводнения.

Последний раз перед этим американский корабль спускался на воду 45 лет назад в рамках программы «Аполлон» в 1975 году. А собственные пилотируемые полеты США не проводили с 2011 года, после завершения программы «Шаттлов». Все это время астронавтов доставляли на МКС российские корабли «Союз».

Пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX по заказу NASA, отправился в свой первый полет к Международной космической станции 30 мая и на следующий день совершил успешную стыковку. На борт МКС он доставил американцев Харли и Бенкена, которые работали там два месяца. Вместе с ними на борту находились астронавт NASA Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В марте 2019 года Crew Dragon успешно выполнил первый тестовый беспилотный полет на МКС. А завершившаяся 2 августа 20202 года миссия корабля стала последней крупной проверкой перед его сертификацией НАСА для выполнения регулярных пилотируемых космических полетов.

Первый штатный рейс Crew Dragon запланирован на сентябрь текущего года. Тем не менее, в мае Роскосмос и НАСА заключили «страховочный» контракт на доставку американского астронавта на МКС за 90,2 млн долларов США. В США до сих не уверены, не произойдет ли внезапная задержка старта нового пилотируемого корабля. «Союз», между тем, отправится к МКС в октябре 2020 года.

10:30, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
124
0
#космос\n#Hi-Tech\n#Роскосмос\n#МКС\n#NASA

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4174

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

4135
16:50, 27 июля, 2020

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2902
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2599
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2244
14:05, 28 июля, 2020

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

15:53, 27 июля, 2020
3957

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

2633
16:39, 29 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2546
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1353
16:42, 31 июля, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1351
11:22, 29 июля, 2020

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

12:20, 30 июля, 2020
1391

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

1322
18:10, 29 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1199
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1150
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1120
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3733

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4158

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4718

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4427

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4656

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11008

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9537

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7145

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14090

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12698

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12694

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19427