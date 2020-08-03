Crew Dragon успешно завершил свой первый пилотируемый полет

Спускаемая капсула приводнилась у берегов Флориды.



Майами. США. Космический корабль Crew Dragon вернулся из своего первого пилотируемого путешествия к МКС. 2 августа в 21:48 по московскому времени спускаемая капсула с астронавтами НАСА Дугласом Харли и Робертом Бенкеном успешно приводнилась в Мексиканском заливе у берегов Флориды, пишет «Интерфакс».

Поисково-спасательное судно подняло капсулу из воды на борт. У места приводнения скопилось несколько десятков катеров и лодок, с которых любопытные американцы вели съемки. Их пришлось оттеснить от места проведения операции.

Перед посадкой Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и за 19 часов автономного полета достиг точки приводнения.

Последний раз перед этим американский корабль спускался на воду 45 лет назад в рамках программы «Аполлон» в 1975 году. А собственные пилотируемые полеты США не проводили с 2011 года, после завершения программы «Шаттлов». Все это время астронавтов доставляли на МКС российские корабли «Союз».

Пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX по заказу NASA, отправился в свой первый полет к Международной космической станции 30 мая и на следующий день совершил успешную стыковку. На борт МКС он доставил американцев Харли и Бенкена, которые работали там два месяца. Вместе с ними на борту находились астронавт NASA Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В марте 2019 года Crew Dragon успешно выполнил первый тестовый беспилотный полет на МКС. А завершившаяся 2 августа 20202 года миссия корабля стала последней крупной проверкой перед его сертификацией НАСА для выполнения регулярных пилотируемых космических полетов.

Первый штатный рейс Crew Dragon запланирован на сентябрь текущего года. Тем не менее, в мае Роскосмос и НАСА заключили «страховочный» контракт на доставку американского астронавта на МКС за 90,2 млн долларов США. В США до сих не уверены, не произойдет ли внезапная задержка старта нового пилотируемого корабля. «Союз», между тем, отправится к МКС в октябре 2020 года.