Операторы связи попросят компенсацию за «Бесплатный интернет»

Свои убытки от инициативы властей компании оценили в 150 млрд рублей в год.



Москва. Сотовые операторы и провайдеры не в восторге от предложения отменить плату за доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ по итогам совещания посчитала необходимым требовать от государства компенсации за данную инициативу, пишет «Коммерсантъ».

Свои убытки от введения «Доступного интернета» компании оценили в 150 млрд рублей в год. Доля социально значимых сайтов в суммарном трафике они определили в 15%, причем опасаются, что затраты на его обслуживание будут расти. РСПП намерен обратиться к государственным органам с просьбой компенсировать эти расходы.

Напомним, обеспечить россиян бесплатным доступом к социально значимым сайтам предложил в ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин. В Минкомсвязи подготовили перечень интернет-ресурсов, пользование которыми предполагается сделать бесплатным с 1 марта 2020 года. Среди них - портал госуслуг, официальные сайты министерств и ведомств, региональных властей и муниципалитетов, российские соцсети, почтовые сервисы. Список не окончательный и может быть дополнен. Не исключалась и возможность выплаты бизнесу компенсаций за потерянные в результате введения «Бесплатного интернета» доходы.