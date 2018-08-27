Крупнейший в мире самолет-амфибия закончил летные испытания в Китае

На следующем этапе судно проверят на воде.

Китай. Разработанный в Китае крупнейший самолет-амфибия AG600 закончил летные испытания. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Воздушное судно вылетело из города Чжухай в город Цзинмэнь. Далее самолет проверят на воде, судно полностью готово к тестовым испытаниям. Их дата пока неизвестна.

Компания разрабатывала судно в течение семи лет.

AG600 планируют использовать при тушении пожаров. Его конструкция позволяет набрать 12 т воды за 20 секунд. На его борт помещается 50 человек, помимо груза. В воздухе машина может находиться до 12 часов, максимальная дальность полета – 4,5 тыс. километров.