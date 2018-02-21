Google запустила новую платежную систему Google Pay

Она заменит Android Pay и уже доступна для пользователей в Google Play.

Маунтин-Вью. США. Американская корпорация Google официально запустила новую платежную систему Google Pay. Как пишет Life.ru, она заменит приложения Android Pay и Google Wallet.

Несмотря на новое название, по своей сути, сервис сохранил все основные функции Android Pay. С помощью приложения пользователи простым и безопасным способом могут оплачивать покупки как в магазинах в режиме реального времени, так и онлайн.

Кроме того, новый сервис Google позволит платить за проезд в общественном транспорте и отслеживать информацию обо всех совершенных платежах.

Для того чтобы установить Google Pay, пользователям достаточно зайти в Google Play и найти его в реестре приложений. Тем, кто раньше пользовался Android Pay , нужно просто его обновить. После апдейта сервис автоматически получит последнюю версию и сменит название.

Отмечается, что пока Google Play доступен для пользователей только в Google Play. Однако в ближайшее время IT-корпорация внедрит его во все свои продукты, в том числе и в браузер Chrome.

Напомним, о том, что Google запустит новую платежную систему, стало известно в середине января. Тогда сообщалось, что разработчики начали тестировать ее на таких сервисах как: Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart.