В ней разработчики объединили приложения Android Pay и Google Wallet.

Калифорния. США. Корпорация Google запустит новую платежную систему Google Pay. Как говорится в официальном блоге компании, для ее создания разработчики объединили приложения Android Pay и Google Wallet.

Согласно сообщению IT-холдинга, новой сервис поможет пользователям более простым и безопасным способом оплачивать покупки как в обычных магазинах, так и в Интернете.

Кроме того, программисты подчеркнули, что с помощью Google Pay пользователи смогут делать денежные переводы между собой.

Отмечается, что в ближайшее время новый сервис будет доступен для широкой общественности. Пока в тестовом режиме его можно использовать на таких сервисах как: Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart.