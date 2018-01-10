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      Google запустит новую платежную систему Google Pay

      10:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      10:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #Hi-Tech\n#сервис\n#Google\n#платежи\n#мобильное приложение\n#новые технологии
      Фото: pixabay.com
      122
      0

      В ней разработчики объединили приложения Android Pay и Google Wallet.

      Калифорния. США. Корпорация Google запустит новую платежную систему Google Pay. Как говорится в официальном блоге компании, для ее создания разработчики объединили приложения Android Pay и Google Wallet.  

      Согласно сообщению IT-холдинга, новой сервис поможет пользователям более простым и безопасным способом оплачивать покупки как в обычных магазинах, так и в Интернете.  

      Кроме того, программисты подчеркнули, что с помощью Google Pay пользователи смогут делать денежные переводы между собой.  

      Отмечается, что в ближайшее время новый сервис будет доступен для широкой общественности. Пока в тестовом режиме его можно использовать на таких сервисах как: Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart. 

      10:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #Hi-Tech\n#сервис\n#Google\n#платежи\n#мобильное приложение\n#новые технологии

       

       

       

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