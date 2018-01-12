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      Марк Цукерберг изменит новостную ленту Facebook

      10:25, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:25, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      162
      0
      #Hi-Tech\n#Facebook\n#социальные сети\n#новые технологии\n#обновления
      Фото: twitter.com
      162
      0

      После апгрейда пользователи социальной сети будут чаще видеть публикации друзей и близких.

      Калифорния. США. Марк Цукерберг заявил о том, что планирует изменить новостную ленту Facebook. Об этом программист написал на своей официальной странице в социальной сети.  

      По его словам, нововведения коснутся принципа, по которому формируется порядок публикаций.  Программист намерен снизить количество рекламных постов и сообщений, а также другого контента компаний.  

      После апгрейда, отметил Цукерберг, пользователи Facebook будут чаще видеть публикации своих родных и близких, друзей и знакомых. Также подчеркнул, что на перемены его подтолкнуло большее количество жалоб о том, что в ленте стало слишком много рекламы, из-за которой люди реже видят важные сообщения.  

      По мнению Цукерберга, это отдалило социальную сеть от той цели, ради которой она разрабатывалась. «Мы создавали Facebook для того, чтобы помочь людям оставаться на связи друг с другом и сблизиться с тем, кто для нас важен. Именно по этой причине в основе всегда лежали отношения с друзьями и семьей» - написал программист.  

      Кроме того, основатель социальной сети сообщил, что команда разработчиков  работает над обновлением с конца прошлого года. Увидеть новую версию новостной ленты пользователи смогут в ближайшее время.  

      Mark Zuckerberg
      10:25, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      162
      0
      #Hi-Tech\n#Facebook\n#социальные сети\n#новые технологии\n#обновления

       

       

       

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