WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

Руководство мессенджера решило отказаться от обслуживания некоторых операционных систем.

Маунтин-Вью. США. Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых моделях смартфонов с 1 января 2018 года. Как пишет Газета.ру, разработчики приложения решили отказаться от обслуживания некоторых операционных систем.

По информации СМИ, WhatsApp перестанет работать на смартфонах на ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. При этом руководство сервиса отметило, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, и многие функции на таких устройствах отключаться лишь через некоторое время.

Кроме того, разработчики WhatsApp отметили, что в следующем году приложение, скорее всего, также перестанет работать на Nokia S40, а к 2020 году прекратиться обслуживание смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.