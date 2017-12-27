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      WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

      13:16, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:16, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      522
      0
      #технологии\n#мобильные приложения\n#операционные системы\n#смартфоны\n#мессенджер\n#WhatsApp
      Фото: pixabay.com
      522
      0

      Руководство мессенджера решило отказаться от обслуживания некоторых операционных систем.

      Маунтин-Вью. США. Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых моделях смартфонов с 1 января 2018 года. Как пишет Газета.ру, разработчики приложения решили отказаться от обслуживания некоторых операционных систем.  

      По информации СМИ, WhatsApp перестанет работать на смартфонах на ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. При этом руководство сервиса отметило, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, и многие функции на таких устройствах отключаться лишь через некоторое время.  

      Кроме того, разработчики WhatsApp  отметили, что в следующем году приложение, скорее всего, также перестанет работать на Nokia S40, а к 2020 году прекратиться обслуживание смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.

      13:16, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      522
      0
      #технологии\n#мобильные приложения\n#операционные системы\n#смартфоны\n#мессенджер\n#WhatsApp

       

       

       

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