Пользователи Facebook заподозрили соцсеть в несанкционированной прослушке

Компания рассылает рекламу по наводкам, которые могла почерпнуть только из разговоров адресатов.

Нью-Йорк. США. Странный подбор рекламных сообщений, возможно, «выдал» тщательно скрываемую тайну компании Facebook. Пользователи заметили, что социальная сеть знает об их интересах подозрительно много. Источником сведений могла стать только прослушка разговоров, считают многие представители мирового интернет-сообщества, сообщает портал «Виста-Ньюс».

Всё началось с того, что один житель США, по его словам, никогда не переписывавшийся ни с кем о котах, получил сообщение в Facebook с рекламой кошачьего корма. Оно пришло к нему вскоре после телефонного разговора о пушистых домашних питомцах.

После того, как мужчина выложил в сеть видеоролик с рассказом об этом происшествии, многие пользователи соцсети начали вспоминать похожие истории. Активисты интернет-сообщества отмечают, что им тоже все чаще присылают рекламу брендов, о которых они говорили по телефону несколько минут назад.

По мнению пользователей Facebook, социальная сеть прослушивает их разговоры с 2014 года, причем даже при выключенном приложении.

В связи с этим в англоязычном сегменте интернета сейчас раскручивается кампания по бойкотированию соцсети, основанной Марком Цукербергом. Юзеры массово удаляют свои страницы в Facebook, призывая других последовать их примеру.