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      Сотрудников американской компании снабдят микрочипами

      12:32, 25 июля, 2017
      Новичок
      12:32, 25 июля, 2017
      Новичок
      212
      0
      #США\n#Hi-Tech\n#новые технологии\n#модернизация
      Фото: pixabay.com
      212
      0

      Устройства позволят работникам не тратить время на открывание дверей и включение техники.  

      Миллуоки. США. Американская компания Three Square Market из штата Висконсин решила чипировать своих работников. Устройства вживят добровольцам под кожу, пишут «Известия».  

      Процедуре предполагается подвергнуть до 50 сотрудников. Ставить микрочипы им будут, только если они сами согласятся. Вживление позволит работникам не тратить время на открывание дверей и включение техники. Для этого им достаточно будет поднести руку к электронному замку или терминалу.  

      Добавим, чипирование каждого сотрудника обойдется фирме в 300 долларов. Отмечается, что подобной процедуре уже подверглись в феврале 2017 года представители бельгийской компании Newfusion. Чипы под кожей заменили им бейджи.

      12:32, 25 июля, 2017
      Новичок
      212
      0
      #США\n#Hi-Tech\n#новые технологии\n#модернизация

       

       

       

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