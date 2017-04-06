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      «Ауди» и «Порше» совместно разработают автомобиль будущего

      13:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #будущее\n#новые технологии\n#автомобиль
      Фото: ru.wikipedia.org
      122
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      Две немецкие компании вместе продумают концепцию, но линейки выпустят по отдельности.

      Берлин. Германия. Два немецких автоконцерна вместе разработают электромобиль будущего. Предполагается, что у автомобилей будет автономное управление, а вместо руля – цифровой интерфейс, сообщают «Народные Новости».

      К 2025 году планируется разработка «дорожной карты». В ней укажут сроки и очередность выпуска новых моделей и технологий.

      В первую очередь компании хотят создать общие платформы и компоненты автомобилей будущего. Не исключено использование футуристических технологий.

      Инженеры обеих компаний будут трудиться над разработкой беспилотников, электрокаров и цифровых технологий. Границы между брендами размыты не будут. Линейки станут выпускать по отдельности.

      13:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #будущее\n#новые технологии\n#автомобиль
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