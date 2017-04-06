«Ауди» и «Порше» совместно разработают автомобиль будущего

Две немецкие компании вместе продумают концепцию, но линейки выпустят по отдельности.

Берлин. Германия. Два немецких автоконцерна вместе разработают электромобиль будущего. Предполагается, что у автомобилей будет автономное управление, а вместо руля – цифровой интерфейс, сообщают «Народные Новости».

К 2025 году планируется разработка «дорожной карты». В ней укажут сроки и очередность выпуска новых моделей и технологий.

В первую очередь компании хотят создать общие платформы и компоненты автомобилей будущего. Не исключено использование футуристических технологий.

Инженеры обеих компаний будут трудиться над разработкой беспилотников, электрокаров и цифровых технологий. Границы между брендами размыты не будут. Линейки станут выпускать по отдельности.