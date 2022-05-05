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Ковид-ограничения смягчили в Пекине и Гонконге

17:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Ковид-ограничения смягчили в Пекине и Гонконге
17:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
44
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#Пекин\n#Гонконг\n#коронавирус\n#ограничения
Фото: pixabay.com
44
0

Прибывающим сократили карантин, а также открыли пляжи и бассейны.

Пекин. Китай. На фоне спада заболеваемости коронавирусом Пекин сократил срок карантина для прибывающих из-за границы, а в Гонконге снова открыли пляжи и бассейны. Об этом сообщил «Интерфакс».

Теперь прибывающие в столицу Китая из-за границы должны отбывать 10 дней самоизоляции в гостинице вместо прежних 14, но им по-прежнему нужно будет затем находиться ещё неделю на карантине дома с регулярными проверками состояния здоровья.

В Гонконге людям снова разрешили ходить в бассейны и на пляж, заниматься на улице спортом без масок. В ресторанах посетителей разрешили сажать до восьми человек за один стол. Ожидается, что 19 мая могут вновь разрешить работать барам и клубам, а ресторанам принимать посетителей до полуночи.

Отметим, что в Гонконге смертность от ковида достигла ноля, тогда как в марте там фиксировали до 300 смертей в сутки. Власти Китая придерживаются нулевой толерантности к коронавирусу и при выявлении первых случаев заражения быстро вводят строгие ограничения.

17:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
44
0
#Пекин\n#Гонконг\n#коронавирус\n#ограничения