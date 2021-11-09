Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Новая вспышка коронавируса заставила власти Дании восстановить запреты

11:44, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Новая вспышка коронавируса заставила власти Дании восстановить запреты
11:44, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
169
0
#коронавирус\n#запреты\n#ограничения\n#здоровье\n#вакцинация\n#Дания
Фото: pixabay.com
169
0

За первую неделю ноября COVID-19 выявили у 15 тысяч человек.

Копенгаген. Дания. Власти Дании объявили о необходимости вернуться к отмененным ранее ограничениям из-за новой вспышки COVID-19. В частности, в стране восстановят систему санитарных пропусков, сообщает телеканал «МИР 24».

Напомним, Дания стала первой страной Европы, в которой 2 месяца назад после вакцинирования 80% населения решили отказаться от всех запретов, вызванных пандемией. В частности, был отменен масочный режим на транспорте, в людных местах и заведениях общепита. Также для датчан перестали быть обязательными QR-коды.

Однако в конце октября ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. А за первую неделю ноября заразились более 15 тысяч жителей королевства.

11:44, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
169
0
#коронавирус\n#запреты\n#ограничения\n#здоровье\n#вакцинация\n#Дания
?>