Новая вспышка коронавируса заставила власти Дании восстановить запреты

За первую неделю ноября COVID-19 выявили у 15 тысяч человек.



Копенгаген. Дания. Власти Дании объявили о необходимости вернуться к отмененным ранее ограничениям из-за новой вспышки COVID-19. В частности, в стране восстановят систему санитарных пропусков, сообщает телеканал «МИР 24».

Напомним, Дания стала первой страной Европы, в которой 2 месяца назад после вакцинирования 80% населения решили отказаться от всех запретов, вызванных пандемией. В частности, был отменен масочный режим на транспорте, в людных местах и заведениях общепита. Также для датчан перестали быть обязательными QR-коды.

Однако в конце октября ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. А за первую неделю ноября заразились более 15 тысяч жителей королевства.