Заразившуюся коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Температура у лидера партии «Батькивщина» держится на уровне 39 градусов.



Киев. Украина. Состояние здоровья заболевшей коронавирусом Юлии Тимошенко оценивается врачами как стабильно тяжелое. Бывшего премьер-министра Украины подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Лента.ру со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается также, что температура у лидера партии «Батькивщина» не опускается ниже 39 градусов.

О заражении Юлии Тимошенко и ее родственников COVID-19 стало известно 23 августа. Дочь и зять женщины-политика болеют в легкой форме.

Как отмечает Лента.ру, всего на Украине зарегистрировано более 108 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 52 тыс. пациентов вылечили, 2 318 человек скончались.