На пляже Майорки сотни человек устроили «коронавирусную» вечеринку

Зачинщиками стали туристы из Германии.

Майорка. Испания. На Майорке сотни туристов из Германии устроили вечеринку на знаменитом пляже Balneario 6. Об это сообщают «Российская газета».

Столпотворение произошло на «пивной улице». Отдыхающие пили, танцевали, обнимались, игнорируя ношение масок и социальную дистанцию. В Германии такие вечеринки называются «коронавирусными».

Местные СМИ называют инцидент «беспределом, невиданным на архипелаге с открытия в июне Испании для туристов». В пятницу власти Майорки запретили массовые мероприятия, напомнив, что нарушителям грозит штраф до 600 тыс. евро.

С понедельника всех жителей и туристов обяжут носить маски даже на улице и при соблюдении социальной дистанции. На сегодняшний день на Балеарском архипелаге зарегистрировано 134 заболевших, из них на Майорке — 87 человек.