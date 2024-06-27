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Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе едва не разрушили новые хозяева

13:55, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе едва не разрушили новые хозяева
13:55, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#США\n#Лос-Анджелес\n#артисты\n#кино\n#фильмы\n#дом\n#недвижимость\n#памятники\n#вандализм\n#снос памятников\n#туристы\n#голливудские звезды
Фото: pxhere.com
22
0

Особняк решили перенести в другое место, где жильцам не будут досаждать поклонники актрисы.

Лос-Анджелес. США. Дом, где жила знаменитая голливудская актриса Мэрилин Монро, спас от сноса городской совет Лос-Анджелеса. Строение признали историко-культурным памятником, пишет «Российская газета» со ссылкой на Los Angeles Times. 

Причиной угрозы демонтажа здания послужило массовое паломничество туристов: увидеть дом Монро желают тысячи поклонников ее таланта. Толпы людей с фотоаппаратами не вызывают восторга у нынешних владельцев особняка. Они даже хотели его снести, но вмешались те же поклонники артистки. Они напомнили муниципальным властям, что дом является «неизгладимой частью истории Голливуда».

В итоге объект объявили историко-культурным памятником, но во избежание проблем у жителей района его предложено перенести в менее населенное место.

13:55, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#США\n#Лос-Анджелес\n#артисты\n#кино\n#фильмы\n#дом\n#недвижимость\n#памятники\n#вандализм\n#снос памятников\n#туристы\n#голливудские звезды