Квентин Тарантино завершил работу над сценарием своего десятого фильма

Голливуд. США. Квентин Тарантино завершил работу над новым сценарием, получившим название The Movie Critic («Кинокритик»). Как передаёт RT, фильм может стать десятой и последней полнометражной режиссёрской работой кинематографиста.

Сюжет вращается вокруг одного из самых авторитетных кинокритиков всех времён — Полин Кейл, которая оказала значительное влияние на творчество Тарантино. Действие ленты развернётся в 1970-х.

По данным The Hollywood Reporter, в центре сюжета новой ленты, скорее всего, окажется Полин Кейл — одна из самых влиятельных кинокритиков всех времён. Действие развернётся в конце 1970-х годов, когда Кейл по просьбе актёра и режиссёра Уоррена Битти работала консультантом в кинокомпании Paramount.

Под влиянием работ статьей и книг Кейл Квентин Тарантино написал свою книгу Cinema Speculation, которая представляет собой историю кино и размышления режиссёра об индустрии. Не имея профильного образования, Тарантино многое черпал из рецензий критика и использовал полученные знания в своей работе. Ожидается, что съёмки «Кинокритика» начнутся осенью 2023 года.

Новая лента Тарантино может стать последним полнометражным фильмом в его карьере. Ранее кинематографист неоднократно заявлял, что уйдёт на пенсию после того, как снимет свой десятый полнометражный проект или когда достигнет 60-летнего возраста. Если считать две части «Убить Билла» за один фильм, то «Кинокритик» как раз станет десятой картиной постановщика. Что касается возраста, 27 марта 2023 года Тарантино как раз исполнится 60 лет.