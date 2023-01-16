В Италии скончалась Джина Лоллобриджида

Рим. Италия. Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на La Repubblica, ANSA и Corriere Della Sera.

Звезде европейского кинематографа было 95 лет. Известно, что недавно ее госпитализировали в Риме. О причинах смерти актрисы не сообщается.

Джина Лоллобриджида начала сниматься в 40-х годах ХХ века. Сыграла десятки ролей, главным образом роковых красавиц. Самыми известными ее работами были Аделина («Фанфан Тюльпан»), царица Савская («Соломон и царица Савская»), Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»), Лина Кавальери («Самая красивая женщина в мире»).