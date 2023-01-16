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В Италии скончалась Джина Лоллобриджида

16:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Италии скончалась Джина Лоллобриджида
16:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
259
0
#Италия\n#культура\n#кино\n#знаменитости\n#кинематограф\n#фильмы\n#некролог\n#смерть\n#актеры
Фото: wikipedia.org
259
0

Знаменитой актрисе было 95 лет.

Рим. Италия. Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на La Repubblica, ANSA и Corriere Della Sera.

Звезде европейского кинематографа было 95 лет. Известно, что недавно ее госпитализировали в Риме. О причинах смерти актрисы не сообщается. 

Джина Лоллобриджида начала сниматься в 40-х годах ХХ века. Сыграла десятки ролей, главным образом роковых красавиц. Самыми известными ее работами были Аделина («Фанфан Тюльпан»), царица Савская («Соломон и царица Савская»), Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»), Лина Кавальери («Самая красивая женщина в мире»).

16:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
259
0
#Италия\n#культура\n#кино\n#знаменитости\n#кинематограф\n#фильмы\n#некролог\n#смерть\n#актеры