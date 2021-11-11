Неизвестную песню Beatles нашли на старой аудиокассете в Бирмингеме

В считавшейся утерянной записи участвовали Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Бирмингем. Великобритания. Кассету с записью неизвестной песни Beatles нашли в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Evening Standard.

Трек Radhe Shaam записал композитор Суреш Джоши вместе с гитаристом легендарной группы Джорджем Харрисоном и барабанщиком Ринго Старром в 1968 году. Вокалистом выступил Аашиш Хан.

В итоге песня не была включена ни в один альбом, поскольку участники отвлеклись на другие проекты. Запись Суреш Джоши считал утерянной. Но спустя более чем полвека музыкант нашел старую аудиокассету на чердаке своего дома в Бирмингеме. По словам Джоши, он не затеял бы разбор копившегося десятилетиями хлама, если бы не карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса.

10 ноября песня Radhe Shaam была впервые представлена в Музее Beatles в Ливерпуле. Со временем композицию обещали выложить в интернет.

Напомним, в августе Пол Маккартни пообещал издать книгу неизвестных текстов песен Beatles, обнаруженных им в своей записной книжке 60-х годов прошлого века.