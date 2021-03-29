На первую строчку в американском кинопрокате впервые вышел фильм российского режиссера

Картину «Никто» Илья Найшуллер снял в Голливуде.



Лос-Анджелес. США. Боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Nobody» («Никто») впервые вышел на первое место в американском кинопрокате. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Variety.

Сборы «Nobody» в кинотеатрах США за минувший уик-энд составили 6,7 млн долларов. Это больше, чем у вышедших в прокат параллельно анимационного фильма студии Disney «Рая и последний дракон» и фантастической картины «Поступь хаоса». Премьера «Никто» состоялась 18 марта. С тех пор в общей сложности фильм Найшуллера заработал 11,7 млн долларов, почти оправдав свой 16-миллионный бюджет.

Это первый случай лидерства ленты российского режиссера в американском кинопрокате.

В основе сюжета «Nobody» - история об обычном американце, который решает отомстить напавшим на его дом преступникам. В ролях - Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу»), Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.