В Ижевске собрали первые 40 тысяч рублей на съемки фильма об Энвиле Касимове

Эти деньги прислали люди, желающие быть причастными к жизни и творчеству художника.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на съемки фильма об Энвиле фанаты пожертвовали около 40 тыс. рублей. Об этом сообщил его помощник Дмитрий Черемных.

Напомним, что фильм снимается о художнике, политике и главном редакторе республиканских газет Энвиле Касимове. С его картин смотрят гигантские животные и детские куклы из мира Алангасаров – древнеудмуртских людей-великанов. В его мире сосуществуют люди, творящие реальность в разных сферах: это республиканские и городские политики, современные художники, силовики, удмуртские и татарские деятели.

Фильм начали снимать в апреле 2021 года, и тогда же открыли сбор пожертвований на производство. Только за первые выходные удалось собрать около 40 тыс. рублей.

Премьера фильма запланирована на июль 2021 года к годовщине смерти Энвиля. Премьерный показ состоится на большом экране в Ижевске. В онлайне он станет доступен через месяц после показа.

Все сэкономленные и собранные сверх затрат на производство средства направят на последующие проекты памяти Энвиля Касимова.