Покинутый жителями 30 веков назад «Золотой город» раскопали египетские археологи

В брошенных помещениях найдено множество хозяйственной утвари.



Луксор. Египет. Древний египетский город нашла археологическая экспедиция неподалеку от Луксора. Население оставило его 3 тыс. лет назад, пишет «Интерфакс» со ссылкой на египетскую газету Ahram Online.

Как рассказал руководитель экспедиции Захи Хавасс, город был основан отцом Эхнатона, фараоном Аменхотепом III, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до н. э. Однако после периода расцвета поселение было оставлено жителями и засыпано песками. По словам археолога, остатки загадочного «Золотого города» не смогли найти иностранные ученые, хотя не раз предпринимали раскопки неподалеку.

Поиски египетских археологов начались в сентябре 2020 года. Историки надеялись найти погребальный храм фараона Тутанхамона, но обнаружили целый город с хорошо сохранившимися стенами и комнатами зданий, заполненными предметами повседневной жизни. Из раскопов извлечено множество украшений, керамики, глиняные кирпичи с именем Аменхотепа III, подтверждающие датировку возникновения населенного пункта.

Напомним, ранее археологи нашли в Египте самую древнюю в мире пивоварню.