Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

Название фильма пока не уточняется.



Лондон. Великобритания. Поклонники фантастических хорроров о «Чужих» увидят еще как минимум один фильм про инопланетных чудовищ от Ридли Скотта. 82-летний британский режиссер и продюсер подтвердил, что картина уже находится в разработке, пишет «Российская газета» со ссылкой на Forbes.

В то же время зрителям вряд ли стоит ожидать в новой ленте сюжетных пересечений с последними произведениями о Вселенной «Чужих» - «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017), заявил кинематографист.

Насколько уже готова лента, как будет называться и когда выйдет на экраны, режиссер не уточнил.

Добавим, съемки очередной части франшизы анонсировали весной 2019 года. Сценарий, по словам Скотта, был готов уже тогда.

На сегодня про Вселенную «Чужих» снято уже 6 фильмов. Первую картину («Чужой») Ридли Скотт создал в 1979-м году. Также он является режиссером двух последних лент.