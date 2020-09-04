Выявленный у Паттинсона коронавирус вновь сорвал съемки нового «Бэтмена»

Режиссером и продюсером перезапуска кинофраншизы является Мэтт Ривз.



Лондон. Великобритания. В Великобритании приостановили съемки новой версии «Бэтмена». Причина - положительный тест на COVID-19 у исполнителя главной роли, звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона, пишет РБК со ссылкой на зарубежную прессу.

Как сообщил представитель кинокомпании, работа над проектом не ведется в данный момент из-за того, что один из актеров заразился коронавирусной инфекцией. По данным ряда изданий, речь идет об Роберте Паттинсоне, играющем самого Бэтмена.

Съемки перезапуска франшизы стартовали в январе 2020 года в Лондоне. Однако уже в марте актеров пришлось временно распустить из-за пандемии коронавируса. Как заявил режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз, к тому моменту удалось отснять четверть материалов. Работа над лентой возобновились лишь недавно.

Как ожидается, новая версия «Бэтмена» выйдет в прокат в США 1 октября 2021 года.