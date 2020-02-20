У «хоббита Фродо» из «Властелина колец» родился первенец

Сына Элайдже Вуду подарила датчанка Метте-Мари Конгсвед.



Вашингтон. США. У американского актера Элайджи Вуда появился на свет сын. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что ранее у 39-летнего артиста детей не было. Свою личную жизнь он старается держать в тайне, но известно, что последние 3 года Вуд встречался с датчанкой Метте-Мари Конгсвед, продюсером по роду занятий.

В июле 2019 года в Лос-Анджелесе папарацци обратили внимание на большой живот подруги «Фродо Бэггинса». Однако на недавних фотографиях следов беременности у Метте-Мари видно не было, она выглядела стройной и подтянутой. Безымянный палец продюсера украшало обручальное кольцо. Между тем о браке или помолвке пара пока не объявляла.

Напомним, мировая известность пришла к Элайдже Вуду после исполнения роли хоббита Фродо в кинотрилогии «Властелин колец».