Компания Disney готовится к съемкам сиквела фильма «Аладдин»

Главные роли в нем могут сыграть прежние актеры.



Бербанк. США. Кинематографисты компании Disney снимут продолжение фильма «Аладдин», вышедшего в прокат в 2019 году. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Digital Spy.

В сиквеле готовы вновь исполнить свои прежние роли Уилл Смит, Мена Масуд и Наоми Скотт. Правда, пока кастинг не проводился, и данный вопрос окончательно не решен. Также не решено окончательно, доверят ли съемки Гаю Ричи, создавшему предыдущий фильм.

Зато уже известно, что сценарий продолжения «Аладдина» напишут новые авторы: Джон Гэйтинс и Андреа Берлофф.

Напомним, «Аладдин» Гая Ричи 2019 года был снят по мотивам популярного мультсериала. Картина собрала в прокате более 1 млрд долларов при бюджете в 183 млн.