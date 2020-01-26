Съёмки нового сериала по вселенной Звёздных войн перенесли

Причиной переноса стала доработка сценария.

США. Съёмки сериала про Оби-Вана-Кеноби перенесли из-за доработки сценария. Об этом сообщает «RG.RU».

Изначально ходили слухи о заморозке проекта, но они не подтвердились. По словам Юэна МакГрегора, исполнявшего роль Оби-Вана в трилогии приквелов и вернувшегося к этому образу для работы в сериале, съёмки сдвинулись на 2021 год. Причиной послужило недовольство компании Lucasfilm и продюсера Кэтлин Кеннеди предоставленным сценарием, который отправили на доработку.

Уточняется, что многосерийная лента может быть сокращена с шести эпизодов до четырёх.

Сериал расскажет историю в промежутке между третьим и четвёртым эпизодом Звёздных войн, когда джедай Оби-Ван-Кеноби жил отшельником на планете Татуин, оберегая Люка Скайуокера.