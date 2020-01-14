Список номинантов на премию «Оскар» обнародовали в США

Российские ленты в окончательный перечень не включили.

Лос-Анджелес. США. Стали известны все номинанты на премию «Оскар» 2020 года. Полный перечень опубликовала американская киноакадемия, сообщает ИА REGNUM.

Так, на звание «Лучший фильм» претендуют «Джокер», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Форд против Феррари», «Брачная история», «1917» и «Однажды в Голливуде».

«Оскара» в номинации «Лучший режиссер» могут дать Квентину Тарантино, Мартину Скорсезе, Тодду Филлипсу, Сэму Мендесу и Пон Джун-Хо.

«Лучшей актрисой» могут признать Скарлетт Йонханссон, Шарлиз Терон, Рене Зельвегер, Сиршу Ронан или Синтию Эриво, а «Лучшим актером» - Антонио Бандераса, Леонардо Ди Каприо, Хоакина Феникса, Адама Драйвера или Джонатана Прайса.

Золотую статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» надеются получить Скарлетт Йоханссон, Флоренс Паг, Марго Робби, Кэти Бэйтс и Лора Дерн.

На звание «Лучший актер второго плана» номинированы Брэд Питт, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс, Аль Пачино и Джо Пени.

Добавим, фильмы российских режиссеров в окончательный список номинантов на «Оскар» не вошли. Как уже сообщалось, на соискание американской кинопремии выдвигалась картина Кантемира Балагова «Дылда» о жизни в послеблокадном Ленинграде.