Кэти Перри получила штраф за плагиат хита Dark Horse

В 2015 году он даже был номинирован на «Грэмми».

США. Американскую певицу Кэти Перри вместе с её соавторами признали виновными за плагиат хита Dark Horse. Как передаёт Life, теперь виновные обязаны выплатить штраф в 2,78 млн долларов.

Решение принял суд присяжных, рассматривавший дело в федеральном суде Лос-Анджелеса. Теперь певице придётся заплатить 20% от суммы штрафа - 550 тыс. долларов. Остальное поделили между собой её звукозаписывающая компания Capitol Records, продюсеры и соавторы.

По данным следствия, изначально авторы оригинального Joyful Noise Маркус Грей по прозвищу Flame и Лекрей Мур просили компенсацию в размере 45% от доходов певицы и её команды от продаж песни, вышедшей в 2013 году. Процент был выбран не случайно. Именно такую часть трека Кэти Перри занимает ритмический и мелодический рисунок, взятый у Joyful Noise.

В долларах это выражалось в 20 млн из 41 заработанного певицей. Однако присяжные решили, что успех песни Кэти Перри зависел от плагиата лишь на 22,5%, что снизило сумму выплат.

Напомним, в 2015 году трек Dark Horse стал одним из главных хитов Кэти Перри, четыре недели провёл на вершине хит-парада Billboard Hot 100, а также был номинирован на премию Grammy в 2015 году.