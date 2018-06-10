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К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

13:02, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
13:02, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
618
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#культура\n#спорт\n#футбол\n#видео\n#кино\n#Россия\n#сериалы\n#артисты\n#Уругвай\n#знаменитости\n#звезды
Фото: скриншот видео с youtube.com
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В видеоклипе текст песни United by Love звучит также на английском и испанском.  

Монтевидео. Уругвай. Наталия Орейро снялась в официальном клипе к Чемпионату мира по футболу-2018 года. Как сообщает RT, популярная в России и мире уругвайская актриса и певица исполняет на видео песню United by Love. 

Произведение было написано специально к ЧМ-2018, который впервые пройдет в этом году в России. В видеоклипе звезда сериала «Дикий ангел», собиравшего миллионы зрителей в нашей стране в конце 90-х, танцует в кокошнике и поёт на трёх языках: английском, испанском и русском. 

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня и завершится 15 июля. Сборная нашей страны может встретиться с командой Уругвая в третьем туре группового этапа.

Natalia Oreiro - United by love (Rusia 2018) [Video Oficial]
13:02, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
618
0
#культура\n#спорт\n#футбол\n#видео\n#кино\n#Россия\n#сериалы\n#артисты\n#Уругвай\n#знаменитости\n#звезды

 

 

 


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