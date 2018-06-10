К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

В видеоклипе текст песни United by Love звучит также на английском и испанском.

Монтевидео. Уругвай. Наталия Орейро снялась в официальном клипе к Чемпионату мира по футболу-2018 года. Как сообщает RT, популярная в России и мире уругвайская актриса и певица исполняет на видео песню United by Love.

Произведение было написано специально к ЧМ-2018, который впервые пройдет в этом году в России. В видеоклипе звезда сериала «Дикий ангел», собиравшего миллионы зрителей в нашей стране в конце 90-х, танцует в кокошнике и поёт на трёх языках: английском, испанском и русском.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня и завершится 15 июля. Сборная нашей страны может встретиться с командой Уругвая в третьем туре группового этапа.