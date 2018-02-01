С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

Катриона Уайт умерла в 2015 году.

Лос-Анджелес. США. Известному американскому актеру Джиму Керри удалось избежать уголовного преследования. Лос-Анджелесский суд отклонил иски, поданные против него родственниками его бывшей любовницы Катрионы Уайт, пишут «Известия».

Девушка дважды сходилась и дважды расходилась с популярным комиком. В 2015 году, после очередного разрыва отношений, ее нашли мертвой. Причиной медики назвали передозировку наркотиков.

Мать Катрионы после этого обратилась в суд. Она обвинила актера в том, что он унижал ее дочь и заразил ее половыми инфекциями. А главное, по словам матери, наркотиками погибшую Джим Керри снабдил лично. Артист с этими утверждениями не согласился.

О мотивах решения суда не сообщается. Известно лишь, что иски к Керри были отклонены еще 25 января.

Джим Керри известен участием более чем в 60-и фильмах, в основном комедийного характера, в том числе «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска», «Брюс Всемогущий» и др. Также выступал как сценарист и продюсер.