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      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      17:33, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:33, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      881
      0
      #культура\n#скандалы\n#США\n#кино\n#Голливуд\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#Лос-Анджелес\n#голливудские звезды
      Фото: kinopoisk.ru
      881
      0

      Катриона Уайт умерла в 2015 году.  

      Лос-Анджелес. США. Известному американскому актеру Джиму Керри удалось избежать уголовного преследования. Лос-Анджелесский суд отклонил иски, поданные против него родственниками его бывшей любовницы Катрионы Уайт, пишут «Известия».   

      Девушка дважды сходилась и дважды расходилась с популярным комиком. В 2015 году, после очередного разрыва отношений, ее нашли мертвой. Причиной медики назвали передозировку наркотиков.   

      Мать Катрионы после этого обратилась в суд. Она обвинила актера в том, что он унижал ее дочь и заразил ее половыми инфекциями. А главное, по словам матери, наркотиками погибшую Джим Керри снабдил лично. Артист с этими утверждениями не согласился. 

      О мотивах решения суда не сообщается. Известно лишь, что иски к Керри были отклонены еще 25 января.   

      Джим Керри известен участием более чем в 60-и фильмах, в основном комедийного характера, в том числе «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска», «Брюс Всемогущий» и др. Также выступал как сценарист и продюсер.

      17:33, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      881
      0
      #культура\n#скандалы\n#США\n#кино\n#Голливуд\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#Лос-Анджелес\n#голливудские звезды

       

       

       

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