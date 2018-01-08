В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей премии «Золотой глобус»

Церемония награждения прошла в отеле Беверли-Хилтон в 75-й раз.

Лос-Анджелес. США. Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала имена обладателей премии «Золотой глобус». Как пишет РБК, церемония награждения прошла в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе в 75-й раз.

Лучшим драматическим фильмом журналисты признали ленту Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Также режиссер, по мнению Ассоциации, стал обладателем «Золотого глобуса» за лучший сценарий. А исполнительница роли Милдред Хейз Фрэнсис Макдорманд выиграла в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме».

В свою очередь лучшим драматическим актёром стал Гари Олдман за воплощение на экране образа Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» достался Гильермо дель Торо за ленту «Форма воды».

Лучшим драматическим сериалом журналисты признали «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Она же стала обладательницей премии в качестве лучшей актрисы в теледраме. Статуэтку за лучшую мужскую роль в этой же номинации получил Стерлинг Браун, играющий в телешоу «Это мы».

«Золотым глобусом» в номинации «Лучший мини-сериал» была удостоена «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман и Риз Узерспун. В качестве лучшего фильма на иностранном языке статуэтку получила лента «На пределе» Фатиха Акина.

В свою очередь лучшей «анимационкой» Ассоциация журналистов признала «Тайну Коко» студии Pixar.