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      В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей премии «Золотой глобус»

      11:45, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      11:45, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      323
      0
      #культура\n#награды\n#кино\n#кинематограф\n#сериалы\n#актеры\n#знаменитости\n#Лос-Анджелес
      Фото: vk.com/the_oscar
      323
      0

      Церемония награждения прошла в отеле Беверли-Хилтон в 75-й раз.

      Лос-Анджелес. США. Голливудская ассоциация иностранной прессы  назвала имена обладателей премии «Золотой глобус». Как пишет РБК, церемония награждения прошла в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе в 75-й раз.  

      Лучшим драматическим фильмом журналисты признали ленту Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Также режиссер, по мнению Ассоциации, стал обладателем «Золотого глобуса» за лучший сценарий. А исполнительница роли Милдред Хейз Фрэнсис Макдорманд выиграла в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме».  

      В свою очередь лучшим драматическим актёром стал Гари Олдман за воплощение на экране образа Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» достался Гильермо дель Торо за ленту «Форма воды».  

      Лучшим драматическим сериалом журналисты признали «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Она же стала обладательницей премии в качестве лучшей актрисы в теледраме. Статуэтку за лучшую мужскую роль в этой же номинации получил Стерлинг Браун, играющий в телешоу «Это мы».  

       «Золотым глобусом» в номинации «Лучший мини-сериал» была удостоена «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман и Риз Узерспун. В качестве лучшего фильма  на иностранном языке статуэтку получила лента «На пределе» Фатиха Акина.  

      В свою очередь лучшей «анимационкой» Ассоциация журналистов признала «Тайну Коко» студии Pixar. 

      11:45, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      323
      0
      #культура\n#награды\n#кино\n#кинематограф\n#сериалы\n#актеры\n#знаменитости\n#Лос-Анджелес

       

       

       

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