«Игра престолов» стала самым скачиваемым сериалом 2017 года

«Песнь льда и пламени» от телеканала HBO возглавила рейтинг шестой раз подряд.

Амстердам. Нидерланды. Популярный сериал «Игра престолов» стал самым скачиваемым телешоу 2017 года. Рейтинг самых «пиратских» телепроектов опубликовал портал Torrent Freak.

По данным проведенного мониторинга, телепроект Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайса заполучил корону самого загружаемого с помощью торрент-файлов сериала шестой раз подряд. Отмечается, что одновременно финальные эпизоды шоу скачивало около 400 тысяч пользователей.

Второе место рейтинга занял постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы», 7 сезон которого вышел на ТВ-экраны в этом году. На третьей строчке оказался «Флеш» американского канала The CW, рассказывающий о приключениях Барри Аллена.

Замыкает топ-5 «Теория большого взрыва» Чака Лорри и Билла Прэди, а также новичок списка - комедийный анимационный сериал «Рик и Морти» телеканала Cartoon Network.

В середине рейтинга расположились четвертый сезон «Шерлока» с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом, продолжение культового «Побега» с Уэнтвортом Миллером, канадо-ирландский исторический сериал «Викинги» и «Форс-мажоры» Аарона Коршема, который недавно покинула невеста принца Гарри – актриса Меган Маркл.

Замкнул десятку самых скачиваемых ТВ-шоу «Стрела» телеканала The CW о супергерое вселенной DC Comics Оливере Куине.