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      «Игра престолов» стала самым популярным сериалом 2017 года

      12:58, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:58, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      388
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#сериалы\n#Джуд Лоу\n#актеры\n#шоу\n#Игра престолов\n#Твин Пикс
      Фото: kinopoisk.ru
      388
      0

      В тройку лидеров также вошла драма «Молодой папа» с Джудом Лоу и детектив «Большая маленькая ложь» с Риз Уизерспун.

      Калифорния. США. «Игра престолов» телеканала HBO стала самым популярным сериалом 2017 года. Как пишет РГ, рейтинг лучших телепроектов уходящего года представил сервис «Амедиатека».  

      По мнению экспертов, на втором месте по количеству пользовательских просмотров оказалась драма Паоло Соррентино «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. Третье место досталось детективу «Большая маленькая ложь» с Шейлин Вудли, Риз Уизерспун и Николь Кидман от Жан-Марка Валле.  

      Замыкают пятерку лидеров фэнтези-сериал по мотивам романа Нила Геймана  «Американские боги» и фантастическая вестерн-драма «Мир Дикого Запада».  

      В середине рейтинга самых популярных оказался «Твин Пикс» Дэвида Линча, а также исторические драмы «Викинги» и «Табу».  

      Замыкают топ-10 драма «Миллиарды» с Полом Джаматти и британский научно-фантастический сериал «Электрические сны Филипа К. Дика». 

      12:58, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      388
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#сериалы\n#Джуд Лоу\n#актеры\n#шоу\n#Игра престолов\n#Твин Пикс

       

       

       

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