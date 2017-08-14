Вышла пилотная серия новых «Утиных историй»

Мультфильм можно увидеть на телеканале Disney XD.

Бербанк. США. Телеканал Disney XD показал пилотную серию новых «Утиных историй». Как пишет издание ВладТайм, длительность эпизода составила 21 минуту.

По информации издания, стало известно, что поклонники мультфильма будут удивлены изменениями в рисовке героев: например, головы у персонажей стали более квадратными. Помимо этого, в конце пилотной серии дядюшка Скрудж пообещал племянникам отправиться в путешествие в поисках Атлантиды и «Потерянного города».

Отмечается, что дата показа новых «Утиных историй» назначена на 23 сентября. Увидеть приключения знакомых с детства героев можно будет на телеканале Disney XD.

Напомним, ранее в сети появилось видео с новой музыкальной заставкой, а также информация о том, что роль Скруджа Макдака озвучит знаменитый британский актер Дэвид Теннант.

