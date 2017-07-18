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      В Минске из больницы выписали фронтмена группы Depeche Mode

      17:10, 18 июля, 2017
      Новичок
      17:10, 18 июля, 2017
      Новичок
      130
      0
      #культура\n#музыка\n#Минск\n#концерты\n#рок\n#звезды
      Фото: facebook.com/EvgenyStoltz
      130
      0

      Концерт в столице Белоруссии пришлось отменить из-за болезни артиста.  

      Минск. Белоруссия. Врачи выписали из 9 городской клинической больницы столицы Белоруссии вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана. Во вторник, 18 июля, артист покинул клинику, в которую ранее попал с отравлением, сообщил «Интерфаксу» главврач учреждения Валерий Кушниренко.  

      По словам медика, состояние пациента на момент выписки было удовлетворительным. Ночь он провел в обычной одноместной палате.  

      Добавим, из-за недомогания солиста концерт знаменитой британской группы в Минске, назначенный на понедельник, 17 июля, был отменен. Организаторы рассматривают возможность переноса шоу. Ответ обещают дать в течение следующей недели. Если договориться о новом концерте не удастся, будет объявлено о возврате средств поклонникам, купившим билеты.  

      Depeche Mode, между тем, продолжит свое мировое турне Global Spirit Tour в поддержку недавно вышедшего альбома Spirit. Следующий концерт пройдет 19 июля в Киеве.

      17:10, 18 июля, 2017
      Новичок
      130
      0
      #культура\n#музыка\n#Минск\n#концерты\n#рок\n#звезды

       

       

       

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