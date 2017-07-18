В Минске из больницы выписали фронтмена группы Depeche Mode

Концерт в столице Белоруссии пришлось отменить из-за болезни артиста.

Минск. Белоруссия. Врачи выписали из 9 городской клинической больницы столицы Белоруссии вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана. Во вторник, 18 июля, артист покинул клинику, в которую ранее попал с отравлением, сообщил «Интерфаксу» главврач учреждения Валерий Кушниренко.

По словам медика, состояние пациента на момент выписки было удовлетворительным. Ночь он провел в обычной одноместной палате.

Добавим, из-за недомогания солиста концерт знаменитой британской группы в Минске, назначенный на понедельник, 17 июля, был отменен. Организаторы рассматривают возможность переноса шоу. Ответ обещают дать в течение следующей недели. Если договориться о новом концерте не удастся, будет объявлено о возврате средств поклонникам, купившим билеты.

Depeche Mode, между тем, продолжит свое мировое турне Global Spirit Tour в поддержку недавно вышедшего альбома Spirit. Следующий концерт пройдет 19 июля в Киеве.