Брэд Питт отказался от алкоголя после развода с Анджелиной Джоли

Спиртные напитки он заменил клюквенным соком и газировкой.

США. Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от пагубной привычки и совсем бросить пить после того, как Анджелина Джоли подала на развод. В своем интервью он заявил, что раньше мог употреблять алкоголь по-черному и чуть ли не «профессионально», сообщает «Лайф».

Спиртные напитки он заменил клюквенным соком и газировкой. По словам актера, он не хочет возвращаться к той жизни, когда употреблял алкоголь.

Актеры прожили вместе 10 лет и только 23 августа 2014 года поженились. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Осенью 2016 года супруги решили развестись. Джоли, забрав детей, переехала из семейного особняка в Голливуде в Малибу.

В апреле 2017 года Брэд Питт испугал папарацци своей худобой.