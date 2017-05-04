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      Брэд Питт отказался от алкоголя после развода с Анджелиной Джоли

      19:37, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      110
      0
      #здоровье\n#ЗОЖ\n#Брэд Питт\n#развод\n#актеры
      Фото: twitter.com/hellomagUS
      110
      0

      Спиртные напитки он заменил клюквенным соком и газировкой.

      США. Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от пагубной привычки и совсем бросить пить после того, как Анджелина Джоли подала на развод. В своем интервью он заявил, что раньше мог употреблять алкоголь по-черному и чуть ли не «профессионально», сообщает «Лайф».

      Спиртные напитки он заменил клюквенным соком и газировкой. По словам актера, он не хочет возвращаться к той жизни, когда употреблял алкоголь.

      Актеры прожили вместе 10 лет и только 23 августа 2014 года поженились. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Осенью 2016 года супруги решили развестись. Джоли, забрав детей, переехала из семейного особняка в Голливуде в Малибу.

      В апреле 2017 года Брэд Питт испугал папарацци своей худобой.

      19:37, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      110
      0
      #здоровье\n#ЗОЖ\n#Брэд Питт\n#развод\n#актеры
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