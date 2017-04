В Сети появился трейлер к фильму «Я – Хит Леджер»

На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма «Я – Хит Леджер». Картина посвящена австралийскому актеру и режиссеру Хиту Леджеру, сообщают «Народные Новости».

Он снялся более в 20 фильмах, включая «Горбатую гору», «История рыцаря», «10 причин моей ненависти», «Темный рыцарь», «Воображариум доктора Парнаса», «Братья Гримм» и другие.

Хит Леджер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Темный рыцарь».

В 2008 году актер скончался в возрасте 28 лет. Согласно основной информации, он умер от передозировки лекарств, прописанных врачом.

Над созданием документального фильма работали режиссеры Энг Ли и Кэтрин Хардвик и актеры Наоми Уоттс и Эмиль Хирш.

Премьера запланирована на 23 апреля 2017 года.

A born director. A fearless actor. An unforgettable artist. I Am Heath Ledger premieres May 17th on Spike. Spike original documentary series "I Am" is an inside look at the lives of extraordinary individuals as told by their inner-circles.