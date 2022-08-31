Около 30 компаний Эстонии призвали власти разрешить им продолжать бизнес с Россией

Обращение об этом они направили правительству страны.
Таллин. Эстония. Отказаться от продолжения сотрудничества с Россией в нефтяной сфере не готовы 28 эстонских компаний. Они обратились с просьбой к правительству прибалтийской страны сделать для них исключение, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на газету Postimees.
О том, что ряд бизнесменов просят разрешить им не исполнять антироссийские санкции, рассказал изданию министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
МИД республики пообещал опубликовать названия компаний, не желающих разрывать экономические связи с Россией. Рейнсалу при этом заявил, что данная информация не является коммерческой тайной.
В частности, сообщается, что продолжить торговать российской нефтью хотела бы эстонская железнодорожная госкорпорация Operail AS.