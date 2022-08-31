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Около 30 компаний Эстонии призвали власти разрешить им продолжать бизнес с Россией

12:27, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
Около 30 компаний Эстонии призвали власти разрешить им продолжать бизнес с Россией
12:27, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
31
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#Эстония\n#Евросоюз\n#Россия\n#нефть\n#политика\n#экономика\n#бизнес\n#санкции
Фото: pxhere.com
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Обращение об этом они направили правительству страны.

Таллин. Эстония. Отказаться от продолжения сотрудничества с Россией в нефтяной сфере не готовы 28 эстонских компаний. Они обратились с просьбой к правительству прибалтийской страны сделать для них исключение, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на газету Postimees.

О том, что ряд бизнесменов просят разрешить им не исполнять антироссийские санкции, рассказал изданию министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

МИД республики пообещал опубликовать названия компаний, не желающих разрывать экономические связи с Россией. Рейнсалу при этом заявил, что данная информация не является коммерческой тайной.

В частности, сообщается, что продолжить торговать российской нефтью хотела бы эстонская железнодорожная госкорпорация Operail AS.

12:27, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
31
0
#Эстония\n#Евросоюз\n#Россия\n#нефть\n#политика\n#экономика\n#бизнес\n#санкции