В Китае запретят строить небоскребы в небольших городах

По мнению властей, экономической необходимости в них нет, высотки возводят из тщеславия.



Пекин. Китай. Бизнесменам небольших городов Китая придется отказаться от возведения небоскребов в городах с числом жителей менее 3 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

В частности, под полный запрет в таких городах попали здания выше 250 метров. А чтобы возвести здание высотой более 150 метров, придется просить особого разрешения, заявили в Минстрое и МЧС КНР. При этом до недавнего времени в Китае не разрешалось строить небоскребы выше полукилометра.

Запрет власти объяснили тем, что высотные здания необходимы лишь в самых густонаселенных городах, где наблюдается недостаток площадей под строительство. В малых городах (а в КНР такими считаются 3-миллионники) небоскребы ставят исключительно из тщеславия, пишет местная пресса.

Кстати, в Китае в свое время были возведены 632-метровая башня в Шанхае и 599-метровый финансовый центр в Шенчжене.

Напомим, в Дубае недавно запустили самое высокое в мире колесо обозрения.