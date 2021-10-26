Самое высокое в мире колесо обозрения появилось в Дубае

Аттракцион построили за 1,6 млрд долларов США.



Дубай. Объединенные Арабские эмираты. Колесо обозрения высотой в 250 метров открыли в Дубае. Как пишет «Российская газета», аттракцион на 80 метров выше колеса High Roller в Лас-Вегасе, которое до недавнего времени считалось самым высоким в мире.

Объект назвали Ain Dubai (Глаз Дубая). Полный оборот оно совершает за 38 минут. На колесе расположены 48 кабин с кондиционерами, каждая из которых рассчитана на 40 человек.

Дальность обзора в верхней точке составляет почти 50 км. В частности, можно полюбоваться местными небоскребами, включая самый высокий в мире Бурдж-Халифа (828 м). Предполагается, что за год аттракционом могут воспользоваться порядка 3 млн человек.

Для строительства объекта потребовалось 2 400 км тросов и 11 200 т стали. Это на треть больше, чем было потрачено на возведение Эйфелевой башни. Стоимость работ и материалов составила 1,6 млрд долларов США. В честь открытия Глаза Дубая было устроено яркое световое шоу.