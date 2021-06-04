Американцам запретили покупать акции 59 китайских компаний

Закон об этом подписал президент США Джо Байден.



Вашингтон. США. Власти Соединенных Штатов Америки обновили список китайских предприятий, в которые запрещено инвестировать деньги жителям и организациям страны. Закон об этом подписал президент США Джо Байден, пишет РБК.

В перечень вошли Huawei, China Mobile Communications Group Co., China Telecommunications Corporation и другие коммуникационные гиганты КНР. Кроме того, американцам нельзя теперь покупать акции Китайской государственной военно-промышленной компания (CASIC), Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC). Всего в черном списке фигурируют 59 организаций.

Все они, по мнению Вашингтона, связаны с военно-промышленным комплексом КНР. Также они якобы причастны к подрыву безопасности и демократических ценностей Соединенных Штатов и их союзников. Также китайские власти могут использовать перечисленные компании для слежки, репрессий и нарушений прав человека, говорится в заявлении Белого дома.

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года. Ряд китайских корпораций уже были внесены в указанный список при предыдущей администрации США.