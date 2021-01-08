Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Он обошёл Джеффа Безоса на 1,5 млрд долларов.

США. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Об этом сообщает «Интерфакс».

7 января, за счёт роста котировок Tesla на 4,8%, состояние Маска достигло 188,5 млрд долларов, это на 1,5 млрд больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса. Последний являлся богатейшим человеком планеты с 2017 года.

«Так странно. Что ж, вернемся к работе», — написал основатель Tesla в своём Твиттере.