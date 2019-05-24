СМИ: к концу июня в США возобновят полеты Boeing 737 MAX

Дата возвращения самолета в эксплуатацию еще не определена.

США. Полеты самолетов Boeing 737 MAX могут возобновиться к концу июня 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет RT.

Однако отмечается, что окончательного решения еще нет, а точная дата возобновления полетов этих самолетов не определена.

Напомним, многие страны, в том числе США и Россия, закрыли небо для Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с участием этой модели. Первая трагедия произошла в октябре 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. 10 марта 2019 года борт разбился в Эфиопии, унеся жизни 157 человек.

В «Боинг» приостановили поставки. В апреле в компании сообщили о завершении испытаний обновленного 737 MAX.