Американская компания Virgin Galactic откроет космические путешествия в 2018 году

Стоимость двухчасового полета составит около 250 тыс. долларов.

США. Американская компания Virgin Galactic планирует отправить первых туристов в космос в 2018 году. Она провела ключевые испытания суборбитального туристического космического корабля SpaceShipTwo модели Unity, сообщает телеканал «Мир».

Особое внимание было уделено системе поворота вверх хвостового оперения, благодаря которой удастся выполнять аэродинамическое торможение при посадке.

В ходе восьмого по счету полета на борту космического корабля находились два пилота и бортинженер. Компания посчитала проведенные испытания успешными.

«Первоначальные доклады от пилотов и от центра управления полетом являются весьма воодушевляющими», - отметили представители Virgin Galactic.

Модель Unity послужила заменой кораблю Enterprise, разбившемуся при выполнении испытательного полета в 2014 году в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. Новый космолет продемонстрировал владелец Virgin Galactic, британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Предполагается, что стоимость двухчасового полета будет около 250 тыс. долларов. На борту космического корабля смогут находиться два пилота и шесть туристов. Путешественники увидят космос и почувствуют невесомость.

В число первых туристов войдет Ричард Брэнсон, его семья и звезды Голливуда - Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Ранее сообщалось, что глава компании Virgin предложил Стивену Хокингу место на борту Virgin Galactic.