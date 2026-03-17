Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 14 марта состоялся инклюзивный турнир по адаптивному и семейному тхэквондо «Кубок Италмаса» (6+). Соревнования прошли в рамках проекта «Тхэквондо без границ» при поддержке благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».

Более 120 участников из Екатеринбурга и Ижевска соревновались в трех дисциплинах: индивидуальные тули (выполнение формальных комплексов упражнений), парные юнифайд — тули (выполнение комплексов упражнений совместно с нормотипичными спортсменами) и семейные комплексы упражнений.

Впервые в разделе адаптивного тхэквондо приняли участие спортсмены на колясках, которые показали невероятную силу духа и самоотверженность.

«Кубок Италмаса» — яркий пример того, как совместные усилия, забота и вера в свои силы помогают детям и взрослым достигать новых высот. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в развитие адаптивного и семейного тхэквондо в Удмуртии и подарить участникам турнира незабываемые эмоции!», — рассказал и.о. Управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

25 семейных команд, выступающих на турнире — российский рекорд по количеству участников семейных команд в тхэквондо. Именно в Удмуртии впервые стали проводить соревнования среди семей, где воспитываются дети с инвалидностью, занимающиеся адаптивным тхэквондо.

«Для нас, наших детей такой опыт наиболее ценен, мы верим, что правильная реабилитация и социализация детей может быть полноценной, когда семьи поддерживают, вовлекаются и синергично работают ради общей цели. И именно с помощью спорта! Благодаря благотворительной программе «Добрый новогодний подарок» нам удалось за год организовать и провести более 700 тренировок для детей с ОВЗ, семей, приобрести инвентарь и организовать сегодняшний турнир!», — отметил директор АНО «Центр семейного тхэквондо Удмуртии» Евгений Кривенко.

Каждый участник турнира получил фирменные медали, вымпелы и дипломы, а семейные команды — кубки, которые будут лишним напоминанием их любви, заботы и совместного труда во имя здоровья ребенка.

«Такие мероприятия играют ключевую роль в развитии инклюзивного спорта и укреплении семейных ценностей среди жителей региона. Турнир стал ярким примером объединения людей разных возрастов и возможностей вокруг общей цели — занятия спортом.

Хочу отметить особую роль бизнеса в организации спортивных мероприятий подобного формата. Благодаря активной позиции Благотворительного фонда "Вклад в будущее" и партнеров удалось обеспечить комфортные условия для всех участников соревнований и создать атмосферу праздника для зрителей», — сказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.